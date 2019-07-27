Renault презентовала обновленные Logan, Sandero и Stepway (Видео)

Renault наконец-то представил обновленный модельный ряд Sandero, Logan и Stepway для Южной Америки.

Начиная с внешности, передняя часть автомобилей получает встроенную в фары новую С-образную светодиодную «подводку» DRL, пересмотренную хромированную решетку, имеющую форму в стиле последних моделей Renault, и новые передние бамперы. В задней части пересмотренные бамперы и модернизированные задние фонари с новой светодиодной «подводкой», причем у Sandero и Stepway абсолютно разные задние фонари, которые расширяются по горизонтали по сравнению с теми же обновленными моделями Renault, продаваемыми на других рынках. Единственным исключением является Logan, у которого задние фонари практически не изменились.

Переходя к интерьеру, Renault сообщает, что добавила новые материалы, в том числе тканевые или кожаные дверные панели, кожаный руль с анодированными хромированными вставками и темную обшивку крыши. Сиденья также получили боковую поддержку для большего комфорта и эргономики. Все три модели оснащены новой 7-дюймовой информационно-развлекательной системой Media Evolution, которая обеспечивает подключение к Android Auto и Apple Carplay, Bluetooth и камеру заднего вида (в зависимости от версии).

Что касается механической части, то большой новостью является добавление трансмиссии X-Tronic CVT, предлагаемой в качестве опции на безнаддувном четырехцилиндровом бензиновом двигателе мощностью 115 л.с. Этот агрегат предлагается в стандартной комплектации с 5-ступенчатой механической коробкой передач, которая является единственным выбором для базового трехцилиндрового бензинового двигателя мощностью 79 л.с. Обе версии также работают на этаноле и при этом набирают по 3 лошадиных силы каждая.

Модели с CVT в стандартной комплектации получают пластиковые накладки на колесные арки. Logan, похоже, получил более высокий клиренс, чем у версии Dacia.

Обновленные системы безопасности в стандартной комплектации для всех моделей включают в себя четыре подушки, а также защелки Isofix для двух детских автокресел сзади. Модели CVT также получают электронный контроль стабильности (ESC) и помощь при запуске (HSA).