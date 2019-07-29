Назван самый популярный кроссовер Hyundai

Hyundai ix35 стал самым популярным кроссовером марки по итогам июня.
В течение месяца этот SUV был продан в количестве почти 11 000 экземпляров, что позволило этой модели удержать за собой звание самого продаваемого паркетника бренда с начала текущего года.
По объемам реализации Hyundai ix35 обошел даже своих давних соперников - Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.
Внешность этого паркетника получилась весьма актуальной и стильной: каскадная радиаторная решетка, современная оптика на светодиодах и эффектная линия остекления, придающая модели весьма динамичный силуэт.
В качестве моторов покупателям предлагают двухлитровый 163-сильный "атмосферник" и 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 лошадиных сил. Для первого мотора производитель выбрал "механику" или "автомат" на шесть ступеней, а для турбированного – семиступенчатый "робот".
Привод – передний, однако есть и полноприводные комплектации. На авторынке Китая это авто оценивается в 119 900 юаней. Топовая модификации обойдется дороже – 161 900 юаней.