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Назван самый популярный кроссовер Hyundai

Назван самый популярный кроссовер Hyundai
14:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Продажи этого кроссовера, в основу которого лег "дореформенный" Hyundai ix35, начались еще в конце 2017-го.

Hyundai ix35 стал самым популярным кроссовером марки по итогам июня. 

В течение месяца этот SUV был продан в количестве почти 11 000 экземпляров, что позволило этой модели удержать за собой звание самого продаваемого паркетника бренда с начала текущего года. 

По объемам реализации Hyundai ix35 обошел даже своих давних соперников - Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander. 

Внешность этого паркетника получилась весьма актуальной и стильной: каскадная радиаторная решетка, современная оптика на светодиодах и эффектная линия остекления, придающая модели весьма динамичный силуэт.

Lamborghini, построенный с помощью 3D-принтера (Фото)

В качестве моторов покупателям предлагают двухлитровый 163-сильный "атмосферник" и 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 лошадиных сил. Для первого мотора производитель выбрал "механику" или "автомат" на шесть ступеней, а для турбированного – семиступенчатый "робот".

Привод – передний, однако есть и полноприводные комплектации. На авторынке Китая это авто оценивается в 119 900 юаней. Топовая модификации обойдется дороже – 161 900 юаней.

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Автомобили, Hyundai, Авто, Кроссовер.
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