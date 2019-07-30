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Названа частая ошибка водителей при заправке автомобиля

Названа частая ошибка водителей при заправке автомобиля
10:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Особенно часто это происходит у тех водителей, которые ездили долгое время на автомобиле с бензиновым двигателем, а потом пересели на дизель.

Специалисты отмечают, что довольно распространенной ошибкой у автомобилистов является ошибочная заправка машины не тем видом топлива.

Если владелец машины успел спохватиться на АЗС, что залил вместо дизеля бензин, то следует сразу вызывать эвакуатор и ни в коем случае не пытаться завестись.

При таком сценарии ошибка никак не повлияет на исправность автомобиля и за небольшие деньги на ближайшем СТО можно слить топливо.

Задача усложняется, когда водитель сумел завести мотор и проехать несколько километров. Двигатель гарантированно заглохнет, так что придется дополнительно промывать не только бак, но и топливные магистрали, а также поставить новый топливный фильтр. 

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Самая большая опасность предостерегает автовладельца, если в баке бензин смешается с дизельным топливом, а образованная смесь позволит двигателю работать и не глохнуть. При этом температура двигателя увеличится до критических значений, что грозит перегревом силового агрегата и выходом из строя головки блока цилиндров.

Неполадки могут проявляться в значительной потере мощности и странном рокоте мотора. При первых признаках необходимо остановиться и вызвать эвакуатор, чтобы избежать дорогостоящего ремонта двигателя.

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Автомобили, Авто, Ошибки водителей, Советы автолюбителям, Советы для водителей.
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