Audi презентовала компактный ситикар

Модификация получила новое наименование - Citycarver.

Компактный ситикар А1 Sportback получил увеличенную проходимость, хотя ему не присвоено имя Allroad, как у других софт-роудеров.

Как следует из названия, A1 Citycarver является истинно городским автомобилем, но в случае необходимости готов штурмовать и пересеченную местность.

Это обеспечивает дополнительный дорожный просвет A1 Citycarver в 5 см, вызванным сочетанием приподнятой подвески и увеличенных колес, диаметр которых составляет от 16 дюймов.

Экстерьер A1 Citycarver претерпел некоторые изменения — автомобиль получил защиту днища, а также стальные элементы спереди и сзади, пластиковые накладки колесных арок и массивные боковые панели. Решетка также имеет восьмиугольную форму, соответствующую дизайну внедорожников Audi.

Цветовая палитра для A1 Citycarver включает в себя 9 цветов кузова, причем Audi предлагает контрастную крышу из черного металлика Mythos или серого металлика Manhattan. Также покупатели могут заказать хэтчбек с пакетом S Line, который добавляет установленный на крыше спойлер, большие колеса, и несколько других дополнений.

Audi не выпустила полную информацию о технических характеристиках новинки, но в компании отметили, что селектор режима движения будет доступен индивидуально или через пакет Dynamic, который также добавляет регулируемые амортизаторы для подвески.

Мы также знаем, что самым мощным двигателем в текущем диапазоне А1 является 2,0-литровый рядный мотор с турбонаддувом, мощность которого составляет 200 л.с., а крутящий момент передается исключительно на передние колеса.

Все модели А1 оснащены 10,25-дюймовой полностью цифровой панелью приборов и вторым экраном для информационно-развлекательных мероприятий. Его диагональ составляет 10,1 дюйма, а развлекательная система представлена комплексом MMI Navigation Plus. Управление может осуществляться с помощью экрана, кнопок на рулевом колесе или голосовых команд.

В A1 Citycarver установлено несколько продвинутых электронных помошников водителя. Среди них можно отметить адаптивный круиз-контроль, предупреждение о столкновениях с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, предупреждение о выходе из полосы движения и помощь при парковке.

Известно, что новый Audi A1 Citycarver будет недоступен на рынке США, тогда как на других автомобильных рынках модель появится уже осенью 2019 года.