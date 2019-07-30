Скачать
Вторник, 30.07.2019
Зеленский распорядился обеспечить украинцев электронными услугами
Зеленский распорядился обеспечить украинцев электронными услугами
Нацсовет по итогам проверки заподозрил NewsOne в разжигании вражды
Нацсовет по итогам проверки заподозрил NewsOne в разжигании вражды
Усик: Я хотел первым побить Джошуа
Усик: Я хотел первым побить Джошуа
Алексис Денисоф снимется во 2 сезоне "Наследия"
Алексис Денисоф снимется во 2 сезоне "Наследия"

Audi презентовала компактный ситикар

Смотрите фото (3)
Audi презентовала компактный ситикар
10:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Модификация получила новое наименование - Citycarver.

Компактный ситикар А1 Sportback получил увеличенную проходимость, хотя ему не присвоено имя Allroad, как у других софт-роудеров.

Как следует из названия, A1 Citycarver является истинно городским автомобилем, но в случае необходимости готов штурмовать и пересеченную местность.

Это обеспечивает дополнительный дорожный просвет A1 Citycarver в 5 см, вызванным сочетанием приподнятой подвески и увеличенных колес, диаметр которых составляет от 16 дюймов.

Экстерьер A1 Citycarver претерпел некоторые изменения — автомобиль получил защиту днища, а также стальные элементы спереди и сзади, пластиковые накладки колесных арок и массивные боковые панели. Решетка также имеет восьмиугольную форму, соответствующую дизайну внедорожников Audi.

Цветовая палитра для A1 Citycarver включает в себя 9 цветов кузова, причем Audi предлагает контрастную крышу из черного металлика Mythos или серого металлика Manhattan. Также покупатели могут заказать хэтчбек с пакетом S Line, который добавляет установленный на крыше спойлер, большие колеса, и несколько других дополнений.

Audi не выпустила полную информацию о технических характеристиках новинки, но в компании отметили, что селектор режима движения будет доступен индивидуально или через пакет Dynamic, который также добавляет регулируемые амортизаторы для подвески.

Мы также знаем, что самым мощным двигателем в текущем диапазоне А1 является 2,0-литровый рядный мотор с турбонаддувом, мощность которого составляет 200 л.с., а крутящий момент передается исключительно на передние колеса. 

Audi представила кросс-купе Q3 Sportback

Все модели А1 оснащены 10,25-дюймовой полностью цифровой панелью приборов и вторым экраном для информационно-развлекательных мероприятий. Его диагональ составляет 10,1 дюйма, а развлекательная система представлена комплексом MMI Navigation Plus. Управление может осуществляться с помощью экрана, кнопок на рулевом колесе или голосовых команд.

В A1 Citycarver установлено несколько продвинутых электронных помошников водителя. Среди них можно отметить адаптивный круиз-контроль, предупреждение о столкновениях с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, предупреждение о выходе из полосы движения и помощь при парковке.

Известно, что новый Audi A1 Citycarver будет недоступен на рынке США, тогда как на других автомобильных рынках модель появится уже осенью 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобили, Audi, Авто, Ситикар, Компактный ситикар, A1 Citycarver.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси
02 Международный день дружбы 2019: поздравления и открытки
03 День ангела Марины: значение имени и поздравления в прозе
04 Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
05 Ученые назвали способ, который поможет выспаться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня ЦИК приняла последние протоколы с &quot;мокрыми&quot; печатями
Сегодня ЦИК приняла последние протоколы с "мокрыми" печатями
Противник на Донбассе три раза открывал огонь по позициям ВСУ
Противник на Донбассе три раза открывал огонь по позициям ВСУ
Холодный атмосферный фронт гонит дожди в Украину: погода в конце июля
Холодный атмосферный фронт гонит дожди в Украину
Горе примирило Дженнифер Энистон с Джастином Теру
Горе примирило Дженнифер Энистон с Джастином Теру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь