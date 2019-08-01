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Представлен электрический пикап Atlis XT

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Представлен электрический пикап Atlis XT
10:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Электрический пикап XT является одним из самых мощных грузовиков, которые когда-либо создавались.

Компания Atlis Motor Vehicle — новое имя в автомобильной промышленности, но вполне вероятно, что в будущем она станет более крупным игроком.

По словам автопроизводителя, грузовик может проехать до 800 км на одной зарядке, но только в самой топовой версии.

В дополнение к большой дальности, буксировочная способность впечатляет — до 16 тонн. Полезная нагрузка указана в размере до 2,2 тонн, что также довольно впечатляет. 

Atlis XT считается полноразмерным грузовиком, и, в отличие от Rivian R1T, можно выбрать модель с грузовой платформой длинной 2 и 2,4 метра. Понятно, что это грузовик больше, чем у Rivian. Его дизайн с восемью колесами предполагает, что перед нами тяжелый тягач.

При этом автопроизводитель предлагает широкий набор конфигураций модели. Так, будущие покупатели могут выбрать между различной буксировочной массой модели, грузоподъемность, запас хода Atlis XT.

 

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Есть стандартная кабина с более короткой грузовой платформой, которая предлагает стандартную пневматическую подвеску с максимальным дорожным просветом до 300 мм. Но для более экстремального использования есть специальная версия для бездорожья с подвеской, которая обеспечивает клиренс в 380 мм. Также будет создана версия с двойной кабиной.

Что касается динамических характеристик, то заявлено, что до 100 км/ч новый электропикап способен разгоняться за 5 секунд. Однако даже полностью загруженный Atlis XT может выполнить спринт за 18 секунд. В автомобиле используется 4 независимых электродвигателя, по одному на каждое колесо.

Интерьер выглядит довольно роскошно и может вместить до 6 человек.

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Автомобили, Авто, Atlis XT, Электрический пикап Atlis XT.
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