Новый BMW 7-Series превратится в электрокар

Информация появилась спустя несколько месяцев после того, как из другого отчета стало известно, что автопроизводитель откажется от мощных V12, а также от V8 в пользу различных гибридных вариантов.

Согласно новому отчету, опубликованному автопроизводителем, следующее поколение BMW 7-Series получит полностью электрическую версию.

Полностью электрическая 7-Series может получить название i7, и ее разработка идет полным ходом. Емкость аккумуляторной батареи может варьироваться от 80 до 120 кВт/ч.

Таким образом, запас хода новинки на одном заряде АКБ может составить порядка 700 км.

Хотя есть новости о том, что роскошный седан BMW 7-Series может потерять самые мощные двигатели, нет никаких сомнений, что полностью электрическая силовая установка легко заполнит эту нишу. Самый мощный i7 получит как минимум 650 лошадиных сил, что сделает его одним из мощных седанов.

Ожидается, что в следующем поколении BMW 7-Series 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель будет использоваться в гибридных модификациях, суммарная отдача которых составит 560 л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента.

BMW активно работает над электрификацией, готовясь к неизбежному, но неопределенному будущему EV. Следующее поколение 7-Series может появиться на рынке через 2-3 года, поэтому в ближайшее время компания может представить первый демонстрационный прототип новинки.

Если BMW может сравниться или превзойти показатели своих автомобилей с бензиновым двигателем, у автопроизводителя не должно возникнуть проблем с поиском покупателей.