В стиле "Форсажа": Netflix продемонстрировала крутое автошоу (Видео)

Новое шоу Netflix, получившее название Hyperdrive, не похоже ни на одно другое, и дело не только в красочности и спецэффектах.

В шоу представлен целый ряд уникальных автомобилей, на которых выполняются невероятные трюки: от железнодорожных горок до гигантских качелей.

До сих пор было неизвестно, каким станет новое шоу Netflix, но видео анонса все объяснило. Участники должны будут пройти специальную полосу препятствий, построенную в бизнес-парке Eastman в Рочестере (штат Нью-Йорк, США).

Грубо говоря, это реалити-шоу с автомобильным уклоном, в котором принимают участие 10 совершенно разных людей, соревнуясь за звание лучшего уличного гонщика.

В видеоанонсе показано, что соперники Hyperdrive работают в самых разных сферах, а их личная жизнь не отличается от нашей с вами. Другими словами, похоже, что это шоу будет не только о драйве, но и о людях, севших за руль.

Какие машины мы увидим в шоу? О! Это совершенно особенные автомобили! В видео показаны старый Ford Mustang, Mazda RX-7 и Chevrolet Camaro второго поколения, а также Nissan 350Z, Nissan S13 Silvia и старый Datsun 240Z с торчащей из моторного отсека системой турбонаддува.

В ролике показаны и Мустанги более поздних поколений Mercedes-AMG GT, Lamborghini Huracan, старый BMW 3-й серии, Chevrolet Corvette C6 ряд других очень интересных автомобилей, достойных обсуждения, включая классический Dodge Charger.

Исполнительным продюсером шоу Hyperdrive является Шарлиз Терон, а это явный намек на франшизу фильма "Fast & Furious" ("Форсаж").