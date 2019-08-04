Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
Зеленский в День ВС ВСУ: Это праздник мужественных людей
Зеленский в День ВС ВСУ: Это праздник мужественных людей
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Приметы и обряды на 4 августа - Мария Ягодница, День Марии Магдалины
Приметы и обряды на 4 августа - Мария Ягодница, День Марии Магдалины

В стиле "Форсажа": Netflix продемонстрировала крутое автошоу (Видео)

В стиле "Форсажа": Netflix продемонстрировала крутое автошоу (Видео)
08:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Новое шоу Netflix, получившее название Hyperdrive, не похоже ни на одно другое, и дело не только в красочности и спецэффектах.

В шоу представлен целый ряд уникальных автомобилей, на которых выполняются невероятные трюки: от железнодорожных горок до гигантских качелей.

До сих пор было неизвестно, каким станет новое шоу Netflix, но видео анонса все объяснило. Участники должны будут пройти специальную полосу препятствий, построенную в бизнес-парке Eastman в Рочестере (штат Нью-Йорк, США).

Грубо говоря, это реалити-шоу с автомобильным уклоном, в котором принимают участие 10 совершенно разных людей, соревнуясь за звание лучшего уличного гонщика.

В украинский прокат выходит фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу"

В видеоанонсе показано, что соперники Hyperdrive работают в самых разных сферах, а их личная жизнь не отличается от нашей с вами. Другими словами, похоже, что это шоу будет не только о драйве, но и о людях, севших за руль.

Какие машины мы увидим в шоу? О! Это совершенно особенные автомобили! В видео показаны старый Ford Mustang, Mazda RX-7 и Chevrolet Camaro второго поколения, а также Nissan 350Z, Nissan S13 Silvia и старый Datsun 240Z с торчащей из моторного отсека системой турбонаддува.

В ролике показаны и Мустанги более поздних поколений Mercedes-AMG GT, Lamborghini Huracan, старый BMW 3-й серии, Chevrolet Corvette C6 ряд других очень интересных автомобилей, достойных обсуждения, включая классический Dodge Charger.

Исполнительным продюсером шоу Hyperdrive является Шарлиз Терон, а это явный намек на франшизу фильма "Fast & Furious" ("Форсаж").

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шарлиз Терон, Форсаж, Видео, Авто, Автошоу, Netflix, Hyperdrive.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия обыскивает дно моря в оккупированном Крыму
02 Гороскоп на завтра, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Богдан о своей "отставке": Это была не шутка
04 Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
05 Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода нанесла ущерб 40 населенным пунктам Украины
Непогода нанесла ущерб 40 населенным пунктам Украины
В Карпатах спасатели ищут 14-летнюю девочку
В Карпатах спасатели ищут 14-летнюю девочку
Советник Джонсона: Парламент не сможет помешать Brexit
Советник Джонсона: Парламент не сможет помешать Brexit
Рецепт дня: бефстроганов из курицы
Рецепт дня: бефстроганов из курицы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь