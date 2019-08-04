Спорткар Carmen был замечен на тестах в Барселоне: фото

Продажи автомобиля стартуют летом 2020 года.

После своего дебюта на международной автовыставке автомобиль удивлял прохожих в Барселоне на протяжении нескольких дней, когда автопроизводитель занимался съемкой видео.

Напомним, что несмотря на свой ретро-дизайн, модель создавалась с использованием самых современных технологий. Так, в интерьере Carmen можно отметить 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с возможностью подключения смартфона.

Помимо этого, автомобиль оснащен цифровой приборной панелью. На кузове место нашлось современной светодиодной оптике и карбоновым вставкам.

Под капотом суперкара расположились два электромотора, суммарная отдача которых составляет 1 005 л.с. Благодаря им разгон до 100 км/ч у автомобиля занимает порядка 3 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

На данный момент, цена на ретро-спорткар начинается от 1,7 млн долларов. При этом Hispano Suiza планирует собрать всешл 19 экземпляров Carmen.