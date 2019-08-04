У Citroen C4 появится электрическая версию

Новая генерация хэтчбека Citroen C4 получит полностью электрическую версию

Хэтчбек Citroen C4 в прошлом году исчез из линейки французского бренда, и дальнейшая судьба модели была под вопросом. Как удалось выяснить журналистам издания Carscoops, в концерне PSA все же решили выпустить наследника C4, но с кардинальными переменами.

Новый C4 обзаведется полностью электрическим вариантом, который должен составить конкуренцию электрокарам Nissan Leaf и Volkswagen ID.3. Модель создадут на основе модульной платформы, лежащей в основе нового Peugeot 208. Напомним, что в гамме свежего 208-го присутствует версия на электротяге.

От традиционных модификаций с дизельными и бензиновыми ДВС пока отказываться не планирует, но по дизайну они будут отличаться от модели «на батарейках».

Кроме того, представитель компании намекнул, что новый хэтчбек возможно будет переименован. О примерных сроках появления новинки производитель пока сообщить не готов.