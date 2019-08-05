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Ferrari анонсировала две новых модели

Ferrari анонсировала две новых модели
11:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото:pixabay.com

Презентация автомобилей состоится в сентябре на домашней для Ferrari гоночной трассе Фьорано.

Кроссовер из Маранелло может дебютировать гораздо раньше запланированного срока.

Мероприятие обещает быть грандиозным и продлится несколько дней. Важные гости и избранные журналисты уже получили приглашения. 

Для итальянской марки нынешний год вообще оказался особо насыщенным. В начале весны ребята из Маранелло выкатили эксклюзивный трек-кар Ferrari P80/C, а ближе к лету порадовали фанатов 986-сильным гибридом SF90 Stradale. Спросите, чего ждать от итальянцев в сентябре? Мы практически не сомневаемся, что речь идет о первом в истории марки кроссовере Purosangue (переводится как "чистокровный"). Изначально выход "паркетника" был запланирован аж на 2022-й, но "красные" явно решили ускориться и срочно начать теснить Lamborghini Urus.

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Второй новой моделью может оказаться Ferrari 812 Superfast Spider – не что иное, как открытая версия 812-й. И хотя мы все же можем ошибаться в своих догадках, одно знаем точно: Ferrari всегда удается нас удивить.

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Ferrari, Автомобиль, Авто, Модели, Ferrari 812 Superfast Spider.
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