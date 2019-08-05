Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Кличко ушел в отпуск
Кличко ушел в отпуск
Динамо узнало пару потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЧ
Динамо узнало пару потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЧ
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото

Curtiss выпустил линейку электробайков со сногсшибательным дизайном

Curtiss выпустил линейку электробайков со сногсшибательным дизайном
14:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На данный момент выпущены мотоциклы Zeus и Hades.

После преобразования компании из Confederate в Curtiss, американский концерн выпустил линейку электробайков, экстерьер которых явно отсылает нас к древнегреческой мифологии.

Отличительной чертой электробайков компании является их роскошь и использование мифологического дизайна. Каждый экземпляр Zeus и Hades оценивается в 75 000 долларов.

Новинка с именем Psyche обладает несколько сниженным ценником и будет стоить не более 30 000 долларов. По заявлениям представителей Curtiss, их новый электробайк должен составить конкуренцию Harley-Davidson LiveWire. 

По ожиданиям, Psyche будет комплектоваться 96-сильным электродвигателем, а на одном заряде аккумулятора можно будет пройти 257 км.

Ferrari анонсировала две новых модели

На данный момент, Curtiss планируют запустить производство байка, но, конкретной информации не имеется.

Возможно, первыми в серийное производство пойдут Zeus и Hades, которые начнут выходить с 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Мотоциклы, Электробайк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Разумков: Вернуть мир на Донбассе принятием законов - невозможно
05 Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НАБУ открыло дело по факту возможного подкупа Богдана
НАБУ открыло дело по факту возможного подкупа Богдана
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь