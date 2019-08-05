Curtiss выпустил линейку электробайков со сногсшибательным дизайном

На данный момент выпущены мотоциклы Zeus и Hades.

После преобразования компании из Confederate в Curtiss, американский концерн выпустил линейку электробайков, экстерьер которых явно отсылает нас к древнегреческой мифологии.

Отличительной чертой электробайков компании является их роскошь и использование мифологического дизайна. Каждый экземпляр Zeus и Hades оценивается в 75 000 долларов.

Новинка с именем Psyche обладает несколько сниженным ценником и будет стоить не более 30 000 долларов. По заявлениям представителей Curtiss, их новый электробайк должен составить конкуренцию Harley-Davidson LiveWire.

По ожиданиям, Psyche будет комплектоваться 96-сильным электродвигателем, а на одном заряде аккумулятора можно будет пройти 257 км.

На данный момент, Curtiss планируют запустить производство байка, но, конкретной информации не имеется.

Возможно, первыми в серийное производство пойдут Zeus и Hades, которые начнут выходить с 2020 года.