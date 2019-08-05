В Сети появились снимки, демонстрирующие, как будет выглядеть Toyota Yaris 2020

Японский автопроизводитель внес последние штрихи в свой совершенно новый хетчбэк Yaris.

К счастью, следующий Yaris станет намного лучше предшественника благодаря более гармоничному стилю и непревзойденным пропорциям.

Новинка обзаведется большой каскадной решеткой и слегка измененной оптикой, а общий профиль модели эксперты назвали «мультяшным» из-за рельефа и коротких задних дверей.

Высоко расположенный диффузор и большое заднее стекло завершают внешний вид современного хетчбэка.

Новая платформа TNGA позволила инженерам добиться улучшения таких показателей, как безопасность пассажиров и управляемость. Тачскрин мультимедийной системы, расположенный в центральной части консоли, напоминает экран «старших» RAV4 и Corolla. К другим преимуществам новинки можно отнести беспроводную зарядку Qi, а также поддержку протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Эксперты ожидают, что набор помощи водителю Toyota Sense 2.0 будет входить в стандартное оснащение. Он включает систему предотвращения столкновения с функцией обнаружения пешеходов, предупреждение о выезде с полосы движения, радиолокационный круиз-контроль с функцией Stop & Go, автоматический дальний свет и распознавание дорожных знаков.

Новинка хоть и не станет полность. электрической, но автопроизводитель уже анонсировал гибридную модификацию Toyota Yaris. Остается пока неясным, какую комбинацию бензин-электрических двигателей он получит; скорее всего, под капотом расположится 1,2-литровый турбированный мотор или 1,8-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель, передающим мощность на передние колеса с помощью бесступенчатой трансмиссии.

Ожидается, что негибридный 1,2-литровый двигатель с турбонаддувом станет базовым, в то время как на некоторых рынках могут появиться двигатели большего объема и дизельные варианты. Модификация GR Sport также находится в разработке, хотя неясно, получит ли она увеличенную мощность.

Официальная презентация новинки состоится в октябре этого года на Токийском автосалоне, после чего автопроизводитель покажет европейские версии модели, вероятно, на Женевском автосалоне в марте следующего года.