Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Президент Зеленский сменил командующего ООС
Президент Зеленский сменил командующего ООС
В Украине началось внедрение международного номера банковского счета
В Украине началось внедрение международного номера банковского счета
Месси пропустит матч Барселоны с Наполи из-за травмы
Месси пропустит матч Барселоны с Наполи из-за травмы
Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде - "Бонд 25"
Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде

В Сети появились снимки, демонстрирующие, как будет выглядеть Toyota Yaris 2020

В Сети появились снимки, демонстрирующие, как будет выглядеть Toyota Yaris 2020
18:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Японский автопроизводитель внес последние штрихи в свой совершенно новый хетчбэк Yaris.

К счастью, следующий Yaris станет намного лучше предшественника благодаря более гармоничному стилю и непревзойденным пропорциям.

Новинка обзаведется большой каскадной решеткой и слегка измененной оптикой, а общий профиль модели эксперты назвали «мультяшным» из-за рельефа и коротких задних дверей.

Высоко расположенный диффузор и большое заднее стекло завершают внешний вид современного хетчбэка.

Новая платформа TNGA позволила инженерам добиться улучшения таких показателей, как безопасность пассажиров и управляемость. Тачскрин мультимедийной системы, расположенный в центральной части консоли, напоминает экран «старших» RAV4 и Corolla. К другим преимуществам новинки можно отнести беспроводную зарядку Qi, а также поддержку протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Эксперты ожидают, что набор помощи водителю Toyota Sense 2.0 будет входить в стандартное оснащение. Он включает систему предотвращения столкновения с функцией обнаружения пешеходов, предупреждение о выезде с полосы движения, радиолокационный круиз-контроль с функцией Stop & Go, автоматический дальний свет и распознавание дорожных знаков.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Este sería el nuevo Yaris GR Sport Turbo 2020. Mayor información en www.tester.pe #Yaris2020 #toyotayaris2020 #yaristurbo #yarisgazooracing #yaris #glanzaturbo #carlospalominotester

Публикация от Carlos Palomino (@tester.pe)

Новинка хоть и не станет полность. электрической, но автопроизводитель уже анонсировал гибридную модификацию Toyota Yaris. Остается пока неясным, какую комбинацию бензин-электрических двигателей он получит; скорее всего, под капотом расположится 1,2-литровый турбированный мотор или 1,8-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель, передающим мощность на передние колеса с помощью бесступенчатой трансмиссии.

 Toyota представила обновленный гибрид Prius Plug-In Hybrid

Ожидается, что негибридный 1,2-литровый двигатель с турбонаддувом станет базовым, в то время как на некоторых рынках могут появиться двигатели большего объема и дизельные варианты. Модификация GR Sport также находится в разработке, хотя неясно, получит ли она увеличенную мощность.

Официальная презентация новинки состоится в октябре этого года на Токийском автосалоне, после чего автопроизводитель покажет европейские версии модели, вероятно, на Женевском автосалоне в марте следующего года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Toyota, Авто, Yaris, Yaris 2020, Toyota Yaris 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 5 августа
05 Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
Украине на выплату долгов до конца года нужно почти 170 миллиардов
Украине нужно 170 млрд для выплаты долгов
В МОЗ предупредили о стремительном росте заболевания корью
В МОЗ предупредили о росте заболевания корью
СМИ: Нет никаких доказательств свадьбы Кары Делевинь и Эшли Бенсон
СМИ: Нет никаких доказательств свадьбы Кары Делевинь и Эшли Бенсон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь