В Украине анонсировали появление бюджетного пикапа

Jac T8 разработан на новой международной платформе 8-го поколения.

Совсем скоро на украинском рынке должен появиться пикап Jac T8 от китайского автопроизводителя. В этом сегменте он составит конкуренцию Great Wall, Mitsubishi и Nissan.

Имеет высокую рамную конструкцию и минимальный клиренс 210 мм. Тут присутствует система полного привода с блокировкой заднего дифференциала и возможность ставить грязевую резину в широкие колесные арки. По умолчанию производитель устанавливает шины 265/60 R18.

Пикап предлагает вместительную грузовую платформу размером 1520х1520х470 мм, которая может перевозить до 900 кг. Благодаря своим большим габаритам — 5325 мм в длину, 1880 мм в ширину, 1830мм в высоту — Т8 сможет разместить с удобством и пассажиров. Кабина Т8 была спроектирована по структуре птичьего гнезда и на 60% изготовлена из высокопрочной стали.

В зависимости от комплектации Т8 оснащается 2-литровым бензиновым или дизельным двигателем. В настоящее время применение новейшей технологии обеспечивает такую же мощность и крутящий момент, как и традиционный 2,5-литровый двигатель.

Созданный в Германии, дизельный двигатель Diesel 2.0 CTi генерирует максимальную мощность 139 л.с. и максимальный крутящий момент 320 Нм. Оснащен турбокомпрессором, системой Common Rail и технологией рециркуляции отработанных газов EGR, он соответствует экологическому стандарту Евро 5. Более того, максимальный крутящий момент может быть достигнут при 1600 об/мин, что обеспечивает большую мощность при ускорении.

Разработан совместными усилиями компаний JAC и AVL, бензиновый двигатель Gasoline 2.0T + использует модульную конструкцию и вес CBU составляет всего 165 кг. Максимальная мощность достигает 190 л.с., а максимальный крутящий момент — 290 Нм.

Среди оборудования пикап будет оснащен системой ABS + EBD, системой курсовой стабилизации ESC, камерой кругового обзора 360 градусов, TPMS, системой помощи при старте/движении на подъеме HАC, предупреждением о выезде с полосы и двумя подушками безопасности. О стоимости в компании сообщат ближе к старту продаж.