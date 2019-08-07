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General Motors назвал дату появления на рынке нового поколения внедорожника Chevrolet Trailblazer

General Motors назвал дату появления на рынке нового поколения внедорожника Chevrolet Trailblazer
04:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: instagram

В Китае приобрести новинку можно будет уже в следующем месяце.

Местные дилеры, к слову, уже начали принимать первые авто из тестовой партии. А накануне произошло еще одно событие, которое порадует поклонников марки.

Пресс-служба GM показала дизайн интерьера спортивной RS-версии. В салоне Trailblazer RS появятся декоративные вставки глянцево-красного цвета, такого же оттенка прострочка на кожаной обивке сидений, а также металлические накладки на педалях и оригинальные коврики.

Такому спортивному внедорожнику также полагается защитный обвес, оригинальные легкосплавные диски на 19 дюймов и диффузор с раздвоенной выхлопной системой.

Напомним, дебют нового Chevrolet Trailblazer организовали этой весной в рамках Шанхайского автосалона. От своего предшественника новинка отличалась кардинально: она осталась без рамы и стала более компактной, а вот внешний вид Trailblazer 2020 стал напоминать последние Chevrolet Orlando и Tracker.

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В движение новинку приводит безальтернативный 1,3-литровый 165-сильный турбомотор, сочетающийся с девятиступенчатым «автоматом». Привод может быть как передним, так и полным. На ДВС и КП, к слову, действует расширенная гарантия – восемь лет или 160 000 километров пробега.

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Автомобиль, Внедорожник, Авто, Chevrolet Trailblazer.
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