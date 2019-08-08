Опубликован рейтинг самых надежных двигателей

Названо пять самых надежных и высокоресурсных ДВС, по мнению экспертов в этой области.

Сердце любого автомобиля — его двигатель. Именно эта деталь является одной из самых важных в машине. Существуют как удачные, так и не совсем модели аппаратов.

Первое место у легендарного поколения JZ — этот "движок" заслужил доверие и почет среди автолюбителей не просто так. его даже покупают отдельно для своих машин, если позволяет подкапотное пространство. Надежный, доступный по цене, неприхотливый, мощный мотор от Toyota практически не имеет аналогов среди производителей.

Разве что Nissan RB26DETT может с ним посоревноваться в популярности. Легко поддающийся тюнингу (что так ценят автомобилисты!), отличный ресурс мотора, просто "не убиваемый" ДВС также от японского производителя ставит Nissan на почетное второе место.

Японцы утвердили себя как самых лучших поставщиков двигателей в мире. Третья строчка рейтинга снова у них — Toyota 4A-GE. Этот агрегат разрабатывался совместно с компанией Yamaha и сразу заслужил любовь среди водителей широкого сегмента. Четыре блока чугунных цилиндров, мощность до 170 л. с. при объеме 1,6 литра — впечатляюще, не так ли?

Дизельный вариант Mercedes OM617 вошел в рейтинг на четвертую позицию не просто так. Моторы на дизеле от Мерседес сами по себе очень удачны, но именно эта серия стала легендарной. Наличие форкамерной головки блоки цилиндров позволяет ДВС работать на топливе низкого качества и работать без перебоев.

Последнее место в списке, но не по значению взял BMW M50 B25. Во-первых, это небезызвестное немецкое качество. Для двигателя 2,5 литра расход не более 8 л. по трассе звучит как что-то нереальное. Добавим надежную конструкцию и долговечность головки блока ДВС — получим прекрасный образец рядного шестицилиндрового двигателя, на котором хочется ездить всегда.