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Maserati готовит лимитированные версии Levante и Quattroporte

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Maserati готовит лимитированные версии Levante и Quattroporte
14:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Maserati планирует привезти особые версии седана Quattroporte и внедорожника Levante.

Неделя моды в Монтерее стартует уже 14 августа и нас ждет множество новинок, которые именитые автопроизводители представят нам.

В частности, оба автомобиля получат коричневый салон PELLETESSUTA. Это не просто какое-то причудливое название для обычного варианта — материал состоит из тонких полос кожи Nappa, которые сплетены вместе.

Этот процесс в основном имитирует процесс изготовления традиционных тканей ручной работы, с очевидным отличием в том, что вместо ткани используется кожа.

Конечным результатом является материал, который считается долговечным, легким и эксклюзивным для автомобильного мира. В компании отмечают, что Maserati единственный автопроизводитель, который предлагает такую отделку интерьера.

Такой материал не будет доступен на всех автомобилях Maseratis. Всего компания планирует построить 50 Quattroporte и 50 Levante со специальным интерьером для Северной Америки.

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В дополнение к коже, седаны специального выпуска Quattroporte S Q4 GrandLusso также получат нестандартный цвет кузова Blu Sofisticato с синими тормозными суппортами и отделку салона коричневым цветом. Внешне внедорожники Levante S GranSport будут носить эксклюзивный оттенок Bronzo с акцентом на 21-дюймовых полированных колесах Helios.

Внутри особый интерьер Levante будет выполнен в черном цвете с отделкой деревом. Обе модели также получат значок Zegna Edition, обозначающий компанию, ответственную за производство кожи.

Maserati не говорит о ценах на эксклюзивные версии своих моделей, но компания заявляет, что заказы будут выполняться в порядке поступления заявок. Ожидается, что поставки начнутся весной 2020 года.

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Автомобили, Авто, Maserati, Quattroporte, Levante.
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