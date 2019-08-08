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Пикап Tesla: в фанатской среде появились предположения по поводу названия

Пикап Tesla: в фанатской среде появились предположения по поводу названия
20:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Глава Tesla Илон Маск опубликовал несколько твитов, в которых фигурируют пчелы.

В фанатской среде родилось предположение, что это – намек на название электрического пикапа, который дебютирует в ближайшие месяцы.

Поскольку "пчела" по-английски – bee, поклонники марки решили, что новинка получит имя Model B.

До сих пор готовящийся пикап фигурировал в публикациях "Теслы" просто как Tesla Truck. Если его действительно назовут Model B, из индексов всех моделей можно будет составить фразу B S3XY ("быть сексуальным").

Разработка пикапа Tesla была анонсирована еще в 2013 году. Первый тизер нам показали этой весной.

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На данный момент о дизайне модели почти ничего не известно: первоначально предполагалось, что она будет похожа на Ford F-150, но позднее Маск завил, что вместо традиционного пикапа его компания может выпустить уменьшенную версию тягача Semi.

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Автомобиль, Авто, Tesla, Tesla Truck.
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