Прекращено производство Volkswagen Golf R

В последнем отчете Volkswagen Group указано, что нынешнее поколение Golf R будет снято с производства до конца этого года.

Компания Volkswagen оптимизирует свой модельный ряд.

Постоянно увеличивающийся интерес к электрическим автомобилям вытесняет с рынка не только классические модели, такие как культовый Beetle, но и более нишевые Golf Alltrack и SportWagen. И это далеко не предел.

Представители немецкой марки подтвердили, что в 2020 году с авторынка США исчезнет седьмое поколение Golf R. Другие модификации Golf пока остаются, и далеко не обязательно, что Golf R больше не вернется на американский континент.

"Завод в Вольфсбурге готовится к переходу на следующее поколение Golf-моделей, Golf R сделает небольшой перерыв, прежде чем вернуться в качестве Mk8", — сообщили в пресс-службе Volkswagen.

Пару месяцев назад немецкий автопроизводитель подтвердил, что новые Golf R и GTI Mk8, прототипы которых уже попадались в объективы фотошпионов, будут единственными доступными в Соединенных Штатах хэтчбеками.