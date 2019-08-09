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В Словении выпустили "самый легкий в мире" гиперкар

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В Словении выпустили "самый легкий в мире" гиперкар
14:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

В компании Tushek Supercars заявляют, что автомобиль является гибридным гиперкаром.

Словенский автопроизводитель Tushek Supercars разработал гибридный гиперкар TS 900 H Apex. Об этом сообщает портал Motor1.

"Помните Tushek? Небольшой словенский автопроизводитель, который вдруг появился в 2012 году с автомобилем типа купе Renovatio T500 с двигателем в 450 лошадиных сил. Через семь лет в Tushek появился новый продукт, который вдвое мощнее - TS 900 H Apex", - говорится в сообщении.

Он будет представлен на автосалоне Salon Prive Concours в Великобритании, который откроет двери 7 сентября.

В то же время в компании не сообщают ни сколько он будет стоить, ни сколько всего его экземпляров будет изготовлено.

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Отмечается, что сам автомобиль имеет 4,2-литровый двигатель типа V8 и два электромотора мощностью в 950 лошадиных сил.

Его вес достигает всего 1410 килограммов.

TS 900 H Apex может разогнаться до 100 км в час за считанные 2,5 секунды, а его максимальная скорость может составлять 380 км в час.

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Автомобили, Авто, Гиперкар, Tushek Supercars, Гибридный гиперкар, Гиперкар TS 900 H Apex.
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