В Сети показали уникальную коллекцию ретро-автомобилей

Все они будут проданы в рамках аукциона Vanderbrink Auctions.

Джеймс Грэм из города Уитон, штат Миннесота, не так давно скончался в возрасте 88 лет.

К сожалению, мужчина прожил одинокую жизнь и потому не осталось наследников, которые могли бы выставить на продажу коллекцию раритетных автомобилей, насчитывающую более 200 экземпляров.

На видео, опубликованном местными СМИ, видно, что коллекция Грэма хранится частично в гараже, а частично — на улице. В нее вошли такие уникальные модели, как Edsel Pacer 1958 года, Packard 200 1954 года, Studebaker Champion, Ford F-3, Pontiac Chieftain 1954 года, а также седан Rambler от American Motors Corporation (AMC).

Отмечается, что сам владелец особо любил двухдверный Ford 1939 года, который еще в прошлом веке он своими руками превратил в кабриолет. Именно этот автомобиль лег в основу его коллекции.

За долгие годы жизни Грэму удалось собрать свыше 500 экземпляров, однако не всех из них сохранились до наших дней.