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В Toyota планируют захватить европейский рынок электрифицированных авто

В Toyota планируют захватить европейский рынок электрифицированных авто
22:17 Сегодня Телеграф autogeek.com.ua Фото: Twitter

Японская корпорация Toyota готовится к захвату европейского авторынка.

Речь идет конечно-же об электромобилях.

В настоящее время Toyota достигла своей цели и теперь половина продаж авто марки в Европе являются гибридами.

По словам директора по продажам и маркетингу Toyota Europe Мэтью Харрисона, следующей целью компании является достижение устойчивого уровня продаж полностью электрических моделей.

Харрисон подчеркнул, что наладить продажи гибридов до того уровня, чтобы они приносили прибыль, компании удалось через 20 лет после выхода на рынок гибрида Toyota Prius первого поколения.

Также для достижения этой цели компания была вынуждена локализовать производство и снизить расходы за счет массового выпуска, поэтому некоторые компоненты для авто в настоящее время производят в Европе.

В Toyota подчеркнули, что изначально намерены создать в Европе сеть скоростных зарядных станций, отсутствие которой может негативно повлиять на уровень продаж электромобилей.

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Вместе с тем Харрисон отметил, что компания не будет отказываться от своих гибридных моделей, которые являются достаточно популярными в Европе.

Директор по продажам и маркетингу Toyota Europe подчеркнул, что девять из десяти кроссоверов, проданных на европейском рынке были гибридами.

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Toyota, Авто, Электрокар.
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