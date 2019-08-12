Названо 6 причин по которым ломается автомобильный кондиционер

Срок службы кондиционера можно существенно продлить, если исключить некоторые привычки автовладельца, негативно влияющие на его работоспособность.

В первую очередь рекомендуется проверить эффективность установки, так как в случае частичной утраты функциональности система очень быстро выйдет из строя. Для этого необходимо отыскать возле моторного щита обратную алюминиевую магистраль и измерить ее температуру. Рука должна чувствовать сильный холод, в противном случае оборудование прослужит недолго.

В числе типичных губительных действий находится:

Несвоевременная очистка брызговика и лонжеронов, засоряемых соленой водой и грязью. Своеобразный электролит разрушит алюминий. В результате трубка кондиционера истончится и пострадает. Для предотвращения явления необходимо элементы периодически промывать водой.

Конденсатор постоянно подвергается внешнему воздействию агрессивной среды и сильнее всех остальных элементов подвержен коррозии. Грязный теплообменник системы блокирует воздушные потоки, поступающие через радиаторную решетку в моторный отсек, и может стать причиной поломки двигателя. Если на детали попала соль, то она будет их разъедать. Явление можно предотвратить без полной разборки, если обратиться на станцию техобслуживания, где имеются специальные приспособления для промывки радиатора. При самостоятельном решении проблемы придется отсоединять бампер и теплообменники. Операцию рекомендуется проводить 2 раза в год.

Может случиться, что объем хладагента R134A сильно уменьшился. К основным правилам эксплуатации оборудования относится его своевременная дозаправка фреоном. В этом случае требуется не просто пополнение жидкости, а выяснение причин, приведших к печальному исходу. В их числе может быть потеря герметичности системы, повреждение радиатора, сгнившие от реагентов трубки, отсутствие масла и другие изъяны.

Наличие засорившегося салонного фильтра также не способствует сохранению «здоровья» кондиционера. Если своевременно не поменять расходный материал, то из-за образовавшейся заглушки вовнутрь салона не будет поступать ни холодный, ни горячий воздух.

Известно, что в кондиционере любят селиться многочисленные колонии микроорганизмов, дающих знать о себе знать неприятным запахом и появлением плесени. Катастрофу можно предотвратить, если с первыми весенними лучами выполнить антибактериальную обработку каналов специальными аэрозольными препаратами, включаю вентиляцию, кондиционирование и отопление.

Климатическое оборудование необходимо периодический эксплуатировать независимо от погоды, в том числе и в холодный сезон. Если за окном отрицательная температура, а машина оборудована автоматикой, то на улице кондиционер не включится. Но его вполне можно активировать во время стоянки на паркинге или в период оттепели. Подобная необходимость обусловлена скоплением масла в нижней части конструкции, а отсутствие смазки вызывает пересыхание резиновых уплотнителей и падение давления.

В жаркое время кондиционеры работают на износ и не нуждаются в особом обращении, единственное, чего стоит опасаться, так это их использовании при открытых окнах в салоне. Такой режим работы система выдержать просто не в силах, поэтому нагрузки на систему будут зашкаливать.