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В Toyota анонсировали установку новой системы в автомобилях

В Toyota анонсировали установку новой системы в автомобилях
20:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Японский автоконцерн Toyota создал систему, которая застрахует водителя от случайного нажатия на педаль газа.

Раньше на машинах устанавливались системы автоматического торможения, однако, эта функция имеет более усовершенствованный вид.

Система срабатывает, если обнаруживает, что другая машина является препятствием водителю. Это не только перестраховка от обычных ситуаций торможения, но и выход из экстренных ситуаций, когда препятствие появляется на дороге неожиданно.

Одно из главных преимуществ данной системы - возможность установки не только на авто, которые только сходят с конвейера, но и на машины, находящиеся в активной эксплуатации.

В Toyota планируют захватить европейский рынок электрифицированных авто

Сам производитель, рассчитывает, что основную клиентскую базу составят водители в возрасте.

Из-за этого цена системы не должна подняться выше пятисот долларов.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Система автоматического торможения.
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