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Представлен самый мощный электрический байк RMK E2 с уникальным задним колесом

Представлен самый мощный электрический байк RMK E2 с уникальным задним колесом
15:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Он способен преодолеть 120-150 миль на одной зарядке, пополнение энергии на 80% займет всего два часа.

RMK E2 имеет уникальное заднее колесо без центральной оси, питание на которое подается тремя кабелями. 

Это помогло производителю снизить вес до более приемлемых 200 кг. Заявленная мощность байка до 67 л.с., а максимальная скорость - до 100 миль в час. 

Заднее колесо "хаблесс" также подразумевает рекуперативное торможение, которое помогает заряжать аккумулятор во время езды. Левый рычаг управляет задним тормозом, а правый - обычным двухдисковым стопором на переднем колесе.

RMK E2 оснащается редким современным кузовом и футуристичной цифровой приборной панелью со встроенной навигацией в стиле Тесла. Приборка установлена на фальшбаке.

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Стоимость электробайка составляет 24 000 фунтов стерлингов или около 29 000 долларов, и в настоящее время производитель принимает заказы на него.

В планах компании выпускать 4 000 экземпляров в год до 2025-го. Что будет потом пока неизвестно.

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Внедорожник, Автомобили, Техника, Авто, Байк, Электрический байк RMK E2.
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