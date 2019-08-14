Volkswagen презентует новый автомобиль T-Roc в кузове кабриолет

Это будет единственный кабриолет немецкой компании, который поступит в продажу в обозримом будущем, а его публичный дебют состоится на автосалоне во Франкфурте.

Немецкие инженеры не только сняли крышу со стандартного T-Roc, но и радикально изменили конструкцию и кузов автомобиля. Фактически, его колесная база на 37 мм длиннее, чем у стандартного T-Roc, а общая длина увеличилась на 34 мм.

Кроме того, Volkswagen T-Roc Cabriolet имеет усиленную конструкцию в днище, боковых панелях, поперечинах, дверях и раме ветрового стекла, чтобы компенсировать отсутствие крыши.

Складная тканевая крыша, разработанная компанией Volkswagen, убирается всего за девять секунд на скорости до 19,5 км/ч пот типу модели Golf Cabriolet. Наличие мягкого верха уменьшает пространство багажника на 161 литр по сравнению с 284 литрами обычного T-Roc. Однако вряд ли покупатели будут слишком беспокоиться по этому поводу, потому что никто не покупает кабриолет, если для них важна практичность и место для багажа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram . Volkswagen T_Roc cabriolet 2020 #volkswagen #volkswagent_roc #volkswagentroc #volkswagentroccabriolet Публикация от (@cardesignemrooz) 14 Авг 2019 в 7:35 PDT

Немецкий производитель оснастил новый T-Roc Cabriolet 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с. Также есть версия 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым агрегатом мощностью 148 л.с. Последний из этих двигателей комплектуется исключительно автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями и семью скоростями, в то время как у 1,0-литровой модели есть 6-ступенчатая КПП.

Новинка будет предлагаться в двух модификациях. Версия Style включает 17-дюймовые колесные диски, стандартное освещение и кожаную отделку салона.

В исполнении R-Line также добавлены противотуманные фары, спортивные сиденья из кожзаменителя, 17-дюймовые колеса и некоторые особые элементы кузова.