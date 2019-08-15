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Обновленный Kia Mohave показали без камуфляжа

Обновленный Kia Mohave показали без камуфляжа
09:24 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Официальный дебют Kia Mohave на домашнем рынке запланирован на сентябрь.

Полноценный внедорожник, готовят к серьезному обновлению как минимум несколько месяцев: концепт Masterpiece, по мотивам которого скроили экстерьер Mohave, показали еще весной.

Kia Mohave – модель достаточно пожилая и последний официальный рестайлинг пережила еще в 2016-м. Сейчас внешность внедорожника грозит обновиться если не радикально, то весьма основательно. "Лицо" для Mohave почти полностью позаимствовали у концепта за скромными исключениями, которые связаны, скорее всего, с подготовкой дизайна к конвейеру.

К примеру, внедорожник обзавелся новой, более современной оптикой, иной решеткой радиатора и переработанным бампером, и даже новыми крыльями и капотом. Со стороны кормы изменений тоже множество: вполне можно говорить о полностью новой пятой двери с альтернативными фонарями, иной пластике патрубков выхлопной системы и тому подобное.

К слову, пятая дверь косвенно доказывает, что мы имеем дело не с новым поколением, а все же с глубоким рестайлингом. Шильдики на ней демонстрируют, что внедорожник сохранит свой трехлитровый дизель V6, который в Корее будет развивать 260 л.с. и 560 Нм. Кроме того, если приглядеться к фото, можно заметить, что сохранился в неприкосновенности и силуэт модели – а это означает, что глубинным изменениям конструкция кузова не подвергалась.

Kia также заявляет, что гидравлический усилитель руля заменен на электрический с размещением электромотора на рулевой рейке. В комплексе систем безопасности Drive Wise на рынке Кореи новый Mohave получит систему предотвращения фронтальных столкновений, контроль положения и следования в полосе (в том числе для него и нужен электроусилитель руля), ассистента выезда с парковки задним ходом и предотвращения столкновения с объектом в "слепой" зоне, контроль усталости водителя и автоматическое управление дальним светом.

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Кроме этого, внедрят адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения с использованием навигации, ассистента движения по автомагистрали и бесключевой доступ с электроприводом двери багажника. Для обеспечения дополнительной безопасности водителя и пассажиров предусмотрена также система безопасного выхода из автомобиля Safe Exit Assist.

А вот об интерьере пока говорить рано: у концепта его вовсе не было, изображения же серийной модели изнутри пока не опубликованы. Однако, Kia уже успела пообещать более качественные материалы отделки, продвинутую мультимедийную систему с 12-дюймовым экраном и новые водительские ассистенты.

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Автомобили, Техника, Авто, Kia, Kia Mohave.
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