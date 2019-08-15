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Компания Opel тестирует новый трехрядный внедорожник

Компания Opel тестирует новый трехрядный внедорожник
11:11 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Накануне фотошпионам удалось запечатлеть новинку, которая проходила испытания в Европе.

Популярность больших внедорожников растет не только в Америке. 

Надо отметить, что у бренда Opel в модельной линейки нет таких внедорожников. Фактически, перед нами тестовый прототип, созданный на базе Peugeot 5008. 

То, что перед нами не обновленный Peugeot можно определить, даже несмотря на камуфляж. Внедорожник имеет характерные дневные ходовые огни Opel, похожие на линзы, которые знакомы по младшей модели Grandland X. 

Точно так же дизайн задних фонарей больше соответствует Grandland X, а не 5008, хотя в профиль этот прототип определенно очень схож с Peugeot. Это также указывает и на то, что этот новый Opel, вероятно, получит передний привод, как и 5008.

Поскольку Peugeot 5008 текущего поколения дебютировал в 2017 году, модель не получит глобального обновления в ближайшее время. Конечно, Groupe PSA (частью которого является Peugeot) приобрела Opel у GM еще в 2017 году, так что совместное использование платформ между компаниями ожидаема. Какое название получит этот 7-местый Opel пока не известно, но его появление состоится уже в ближайшее время. 

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Надо отметить, что прототип большого внедорожника был замечен впервые, что говорит о ранней стадии процесса тестирования. Однако на тестовом автомобиле установлены панели кузова серийного производства.

При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel состоится в начале 2020 года.

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Автомобиль, Opel, Техника, Авто, Peugeot 5008.
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