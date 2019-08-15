Скачать
Четверг, 15.08.2019
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Найдена чрезвычайно большая черная дыра
Найдена чрезвычайно большая черная дыра

Назван самый безопасный электромобиль в мире

Назван самый безопасный электромобиль в мире
17:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: instagram

Немецкий Audi E-Tron назвали самым безопасным электромобилем в мире.

Немецкий кроссовер Audi E-Tron стал первым и единственным электромобилем в мире, который получил высший рейтинг безопасности от американского организатора краш-тестов Insurance Institute for Highway Safet (IIHS). Об этом говорится на сайте организации.

Пока электрокар Audi E-Tron стал единственным электромобилем, кто получил наивысший рейтинг безопасности Top Safety Pick+. Для получения такого статуса автомобилю необходимо пройти шесть краш-тестов на столкновение с различными объектами, пройти исследование фар, а также систем торможения и предотвращения столкновения.

Во время тестирования IIHS сталкивает электрокар с разными барьерами: со стороны водителя, пассажира, ударом в бок, а также в крышу. Во время переворота автомобиля инженеры замеряют пространство между помятой крышей и головой манекена.

В Audi представили оригинальный R8 V10 Plus

Сейчас IIHS проводит тесты самой новой модели Tesla седан Model 3. Эксперты считают, что электрокар может также получить наивысшие баллы в рейтинге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Электромобиль, Автомобиль, Авто, Кроссовер, Top Safety Pick+, Audi e-tron.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Меркель отреагировала на &quot;предложение&quot; США разместить войска в Польше
Меркель отреагировала на "предложение" США разместить войска в Польше
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Кейт Бланшетт заявила, что планирует завершить карьеру
Кейт Бланшетт заявила, что планирует завершить карьеру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь