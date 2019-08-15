Назван самый безопасный электромобиль в мире

Немецкий Audi E-Tron назвали самым безопасным электромобилем в мире.

Немецкий кроссовер Audi E-Tron стал первым и единственным электромобилем в мире, который получил высший рейтинг безопасности от американского организатора краш-тестов Insurance Institute for Highway Safet (IIHS). Об этом говорится на сайте организации.

Пока электрокар Audi E-Tron стал единственным электромобилем, кто получил наивысший рейтинг безопасности Top Safety Pick+. Для получения такого статуса автомобилю необходимо пройти шесть краш-тестов на столкновение с различными объектами, пройти исследование фар, а также систем торможения и предотвращения столкновения.

Во время тестирования IIHS сталкивает электрокар с разными барьерами: со стороны водителя, пассажира, ударом в бок, а также в крышу. Во время переворота автомобиля инженеры замеряют пространство между помятой крышей и головой манекена.

Сейчас IIHS проводит тесты самой новой модели Tesla седан Model 3. Эксперты считают, что электрокар может также получить наивысшие баллы в рейтинге.