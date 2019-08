НОЧЬ!!В Audi представили оригинальный R8 V10 Plus

Затем модель была существенно доработана до второго поколения, используя ту же платформу Modular Sports System, что и Lamborghini Huracan.

Моторная гамма менялась на протяжении всей истории автомобиля, но одно оставалось неизменным: его 5,2-литровый безнаддувный V10, который выдает 533 л.с. при 8250 об/мин и 540 Нм крутящего момента при 6500 об/мин, но популярный V10 Plus увеличивает мощность до 602 л.с. и 560 Нм крутящего момента.

Этот R8 V10 Plus окрашен в темный оттенок серого и получил комплект кованых дисков Brixton размером 20x9 дюймов спереди и 21x12,5 сзади с полированной олимпийской бронзовой отделкой.

The #Audi R8 V10 Plus remains one of the most rounded and desireable super cars on the market. That normally aspirated 449KW 560NM 5,2 litre V10 is a masterpiece and peformance is blistering with zero to 100km/h in 2,9 seconds and topspeed 330km/h. Magnificent looking beast too! pic.twitter.com/UUSZTpnuWj

