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НОЧЬ!!В Audi представили оригинальный R8 V10 Plus

НОЧЬ!!В Audi представили оригинальный R8 V10 Plus
04:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Ингольштадт впервые начал производство R8 еще в 2006 году, и первое поколение существовало до 2015 года.

Затем модель была существенно доработана до второго поколения, используя ту же платформу Modular Sports System, что и Lamborghini Huracan.

Моторная гамма менялась на протяжении всей истории автомобиля, но одно оставалось неизменным: его 5,2-литровый безнаддувный V10, который выдает 533 л.с. при 8250 об/мин и 540 Нм крутящего момента при 6500 об/мин, но популярный V10 Plus увеличивает мощность до 602 л.с. и 560 Нм крутящего момента.

Этот R8 V10 Plus окрашен в темный оттенок серого и получил комплект кованых дисков Brixton размером 20x9 дюймов спереди и 21x12,5 сзади с полированной олимпийской бронзовой отделкой.

Audi презентовала смесь электрического скутера, скейтборда и электросамоката

Владельцы автомобилей темного цвета часто предпочитают оснастить свои автомобили черными колесами, но бронзовые и золотые колеса могут, если все сделано правильно, обеспечить идеальный уровень контраста для более сдержанных вариантов окраски, таких как этот темно-серый.

Кроме того, оригинальное заднее крыло не позволит ошибиться в выборе.

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Автомобиль, Audi, Авто, R8 V10 Plus.
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