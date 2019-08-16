Как обнаружить неисправности при покупке машины

К сожалению, неисправности бывают не только у подержанных, но и у новых машин.

При покупке нового автомобиля существует стереотип, что у него не может быть дефектов.

Не все дилеры внимательны при получении автомобилей. Поэтому они могут взять машины с заводским браком. Если покупатель вовремя не обнаружил брак, то ему потом будет трудно что-то доказать.

Чаще всего покупатели новых автомобилей сталкиваются с подтеками краски. Конечно, подтеки краски встречаются не на видном месте, а там, куда глаз водителя редко заглядывает. Проверьте, например, изгибы бампера, откосы дверей и другие прикрытые части. Опытные водители рекомендуют при покупке новых машин проверять все неровные участки.

Приобретая новый автомобиль лучше его внимательно осмотреть на выявление мест недавней шпаклевки. Дело в том, что при перевозке машины к дилеру её могли ударить, а потом зашпаклевать это место. Проблемные места вам поможет найти прибор под названием толщиномер, который показывает толщину краски.