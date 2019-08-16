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Chevrolet выпустит новый электрический кроссовер для Китая

Chevrolet выпустит новый электрический кроссовер для Китая
10:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pinterest.com

Ожидается, что электрический кроссовер Bolt будет более производительным.

Внедорожник Chevrolet Bolt в настоящее время все еще находится в стадии разработки, но это не мешает GM выпускать новые электрические кроссоверы, например, в Китае.

В то время как электрический Bolt еще не появился для американских клиентов, представление о новинке можно сделать по официальными изображениями Chevrolet Menlo.

Новый электрический кроссовер показали на официальных фотографиях в преддверии презентации, которые были размещены на сайте Министерства промышленности и информационных технологий.

Ожидается, что официальная презентация новинки состоится на автосалоне в Чэнду в сентябре. В основу электрокросс ляжет модель Buick Velite 6 EV, выпущенная еще в июне. К слову, Menlo очень похож на концепцию FNR-X, а также на новое поколение Chevrolet Tracker, представленное для Китая. 

Назван самый безопасный электромобиль в мире

Габаритные размеры Chevrolet Menlo составляют 4,65/1,82/1,54 метров, а колесная база - 2,66 метра. В движение новый Menlo будет приводится двигателем мощностью 148 л.с. от Huayu Automotive Electric Systems Co., Ltd. 

В список оснащения входят большой панорамный люк на крыше, камера заднего вида, датчики дождя и света, а также багажник на крыше, в зависимости от версии. Аккумуляторная батарея поставляется компанией SAIC Era Power Battery System Co., Ltd., но на данный момент емкость не сообщается.

Предполагается, что запас хода составит не более 301 км.

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Все по теме:

Китай, Автомобили, Техника, Авто, Кроссовер, Chevrolet Bolt, Электрический кроссовер, Внедорожник Chevrolet Bolt.
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