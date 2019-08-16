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Infiniti анонсировала премьеру нового кроссовера

Infiniti анонсировала премьеру нового кроссовера
21:33 Сегодня Телеграф autonews.autoua.net Фото: Twitter

На рынке спортивное кросс-купе появится летом 2020 года.

Анонс нового кроссовера Infiniti QX55 состоялся в рамках конкурса элегантности Pebble Beach Concours d'Elegance в Пеббл-Бич, Калифорния. Пока компания показала единственный тизер будущего автомобиля, на котором видна верхняя часть кузова с покатой линией крыши, как у культового кроссовера Infiniti FX первого поколения.

«Infiniti QX55 - это новое вседорожное купе, рожденное в самом сердце одного из самых быстрорастущих сегментов отрасли в мире. Клиенты по достоинству оценят его отличительный спортивный дизайн», - заявил заместитель председателя правления компании Майк Коллеран.

В апреле этого года на автосалоне в Шанхае Infiniti показала новый полноприводный концепт Qs Inspiration («Вдохновение»), который станет основой для серийного электроседана, запланированного на начало следующего десятилетия.

Назван самый безопасный электромобиль в мире

Ранее компания уже показала несколько концепт-каров из линейки Inspiration: в 2014 году на автосалоне в Париже дебютировал Q80 Inspiration, в 2016 году в Пекине - QX Sport Inspiration, а также Q Inspiration и QX Inspiration в автошоу в Детройте в 2018 и 2019 годах.

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Авто, Кроссовер, Infiniti.
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