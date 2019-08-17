Скачать
Суббота, 17.08.2019
"Ответят не только виновники": Зеленский прокомментировал пожар в Одессе
"Ответят не только виновники": Зеленский прокомментировал пожар в Одессе
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку
Футбол. Где и когда смотреть матчи 4 тура чемпионата Украины
Футбол. Где и когда смотреть матчи 4 тура чемпионата Украины
Тина Кароль анонсировала выход нового трека
Тина Кароль анонсировала выход нового трека

Ford выпустит новый автомобиль под суббрендом Bronco

Ford выпустит новый автомобиль под суббрендом Bronco
12:27 Сегодня Телеграф autonews.ua

Ford будет продавать свои новые автомобили под другими марками.

Новый компактный пикап, который сейчас разрабатывает компания Ford, будет продаваться под суббрендом Bronco, сообщает Motor Trend со ссылкой на собственные источники.

Ford планирует в будущем продавать некоторые свои модели под суббрендами Mustang и Bronco. Считается, что это поможет сделать автомобили более узнаваемыми и увеличить продажи.

Новый компактный пикап в «фордовской» модельной линейке займет место под Ranger. Его построят на удлиненной версии платформы нового Ford Focus. В число двигателей войдут несколько агрегатов. Среди них следует назвать 1,5- и 2,0 л моторы EcoBoost, а также четырехцилиндровый 2,5 л двигатель (но про него пока точно ещё не известно). Стандартным будет передний привод, а в качестве опции – полный привод.

Ранее фотошпионам уже удалось заметить во время дорожных тестов новый компактный пикап «Форда». К сожалению, из-за сильного камуфляжа мы не можем пока сказать ничего конкретного про его дизайн. Если он действительно войдет в семейство Bronco, то, значит, у него будет «квадратный» дизайн в стиле внедорожника.

Infiniti анонсировала премьеру нового кроссовера

В продаже этот пикап появится в 2021 году. Какое он получит название – мы пока точно не знаем. По слухам, его могут назвать Courier или Ranchero.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ford, Авто, Машина, Bronco.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
02 Гороскоп на сегодня, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
03 В Черновицкой области женщина будет отвечать перед судом из-за шутки ее дочери
04 Что случится с нашей планетой в случае ядерной войны: ответ ученых
05 Гороскоп на завтра, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
В Украине пройдут дожди и похолодает: прогноз погоды на 17 августа
В Украине 17 августа пройдут дожди и похолодает
Рецепт дня: сырники с брынзой и зеленью
Рецепт дня: сырники с брынзой и зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь