Ford выпустит новый автомобиль под суббрендом Bronco

Новый компактный пикап, который сейчас разрабатывает компания Ford, будет продаваться под суббрендом Bronco, сообщает Motor Trend со ссылкой на собственные источники.
Ford планирует в будущем продавать некоторые свои модели под суббрендами Mustang и Bronco. Считается, что это поможет сделать автомобили более узнаваемыми и увеличить продажи.
Новый компактный пикап в «фордовской» модельной линейке займет место под Ranger. Его построят на удлиненной версии платформы нового Ford Focus. В число двигателей войдут несколько агрегатов. Среди них следует назвать 1,5- и 2,0 л моторы EcoBoost, а также четырехцилиндровый 2,5 л двигатель (но про него пока точно ещё не известно). Стандартным будет передний привод, а в качестве опции – полный привод.
Ранее фотошпионам уже удалось заметить во время дорожных тестов новый компактный пикап «Форда». К сожалению, из-за сильного камуфляжа мы не можем пока сказать ничего конкретного про его дизайн. Если он действительно войдет в семейство Bronco, то, значит, у него будет «квадратный» дизайн в стиле внедорожника.
В продаже этот пикап появится в 2021 году. Какое он получит название – мы пока точно не знаем. По слухам, его могут назвать Courier или Ranchero.