Ford выпустит новый автомобиль под суббрендом Bronco

Ford будет продавать свои новые автомобили под другими марками.

Новый компактный пикап, который сейчас разрабатывает компания Ford, будет продаваться под суббрендом Bronco, сообщает Motor Trend со ссылкой на собственные источники.

Ford планирует в будущем продавать некоторые свои модели под суббрендами Mustang и Bronco. Считается, что это поможет сделать автомобили более узнаваемыми и увеличить продажи.

Новый компактный пикап в «фордовской» модельной линейке займет место под Ranger. Его построят на удлиненной версии платформы нового Ford Focus. В число двигателей войдут несколько агрегатов. Среди них следует назвать 1,5- и 2,0 л моторы EcoBoost, а также четырехцилиндровый 2,5 л двигатель (но про него пока точно ещё не известно). Стандартным будет передний привод, а в качестве опции – полный привод.

Ранее фотошпионам уже удалось заметить во время дорожных тестов новый компактный пикап «Форда». К сожалению, из-за сильного камуфляжа мы не можем пока сказать ничего конкретного про его дизайн. Если он действительно войдет в семейство Bronco, то, значит, у него будет «квадратный» дизайн в стиле внедорожника.

В продаже этот пикап появится в 2021 году. Какое он получит название – мы пока точно не знаем. По слухам, его могут назвать Courier или Ranchero.