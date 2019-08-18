McLaren анонсировала выход нового суперкара

Британская компания показала тизер нового открытого суперкара.

Новинка будет выпущена ограниченным тиражом.

Всего будет выпущено 399 экземпляров двухместного спидстера, однако точная стоимость модели не сообщается. Уточняется, что по цене новинка расположится между Senna (750 тыс. фунтов стерлингов) и Speedtail (2,1 млн фунтов стерлингов).

Новый суперкар имеет открытый кокпит и низкую посадку, и станет частью топовой линейки Ultimate Series. Дизайн модели выполнен в фирменном стиле компании, но в более эстетическом ключе. Новинка обеспечит своему владельцу "волнующее удовольствие от вождения".

В движение новый суперкар будет приводиться двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, мощность которого составит не менее 800 лошадиных сил. Премьера новинки состоится в 2020 году. Клиенты могут оставить заказ на модель в рамках проходящего сейчас Конкурса элегантности в Пеббл-Бич.