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По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге

По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
21:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Кроссовер Venucia T60 получил приставку "EV".

Бюджетный аналог Nissan Kicks оснастили 163-сильным электродвижком и высокоэффективной батареей.

На одной зарядке такое авто может преодолеть расстояние, превышающее отметку в 300 километров.

Раньше стандартный Venucia T60 оснащался 1,6-литровым бензиновым мотором HR16 мощностью 126 лошадиных сил. Такой силовой агрегат сочетался с пятиступенчатой "механикой" или вариатором.

Отдельные элементы экстерьера Venucia T60 и T60 EV позаимствовали у японского вседорожника Nissan Kicks, однако их внутреннее убранство получилось весьма оригинальным.

Производитель позаботился о современной центральной консоли, виртуальной "приборке" и передовой мультимедиа с модным "парящим" сенсорным экраном.

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Среди доступных опций значатся круиз-контроль, электронный "ручник", панорамный люк, двухцветная окраска кузова и многое другое. В сколько обойдется новый электрокросс, пока не сообщается.

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Nissan, DongFeng, Nissan Kicks.
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