Bugatti выпустила спецверсию гиперкара Centodieci за 7,4 млн фунтов

Компания Bugatti представил уникальный гиперкар в дань уважения выдающемуся суперкару EB110.

Новая модель получила название с Centodieci, а в ее основу лег гиперкар Chiron. Напомним, что в 1991 году компания Bugatti была возрождена бизнесменом Романо Артиоли и выпустила суперкар EB110, тираж которого составил всего 118 экземпляров.

Однако в 1995 году производитель обанкротился, но это не помешало задать новое направление в автомобилестроении, когда марка была куплена немецким концерном Volkswagen Group в 1998 году.

Новый Bugatti Centodieci был презентован накануне в Пеббл-Бич. Название модели с итальянского языка переводится как "стодесятый". Кроме того новинка имеет ряд элементов, которые были позаимствованы у легендарного суперкара.

Например, конструкцию радиаторной решетки, ветровое стекло, которое оборачивается вокруг невидимой передней стойки и боковой воздухозаборник с пятью отверстиями.

В движение гиперкар приводится 8,0-литровым четырехцилиндровым двигателем W16, который выдает 1 577 лошадиных сил мощности, что на 99 лошадиных сил больше, чем у Chiron. Кроме того новинка легче своего "донора" на 20 килограммов.

С нуля до сотни уникальный гиперкар способен разогнаться за 2,4 секунды, до 200 км/ч - за 6,1 секунды, а до 300 км/ч – за 13,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 380 км/ч. Максимальная прижимная сила модели составляет 90 килограммов.

Centodieci будет значительно дороже, чем Chiron. Всего компания выпустит 10 экземпляров модели, по цене от в 7,4 миллионов фунтов стерлингов или 8,991 млн долларов США.

Все автомобили были проданы до того, как машина была официально показана.