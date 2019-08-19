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Drako's GTE: новый электромобиль станет четырехмоторным монстром с 1200 л/с

Drako's GTE: новый электромобиль станет четырехмоторным монстром с 1200 л/с
09:28 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новый Tesla Roadster будет не единственным супермощным электрокаром, который мы увидим в ближайшем будущем.

Drako Motors (стартап, созданный сооснователем Barracuda Networks Дином Драко) показала общественности GTE. Это электрический седан, построенный, чтобы заткнуть за пояс самые мощные машины в мире, несмотря на их силовую установку. Основой электрокара стала система прямого привода из четырех двигателей, дающая 1200 лошадиных сил и почти 9000 Нм крутящего момента. И хотя лошадки GTE - не мировой рекорд (у Bugatti Chiron их целых 1479), с места она будет рвать как пуля. Компания еще не раскрыла, за сколько машина разгоняется до 100 км/ч, так что хвастаться пока нельзя.

Также производитель заявляет о максимальной скорости в 332 км/ч. Опять же - не рекорд, однако это больше, чем можно ожидать от высокопроизводительных электрокаров. Более того, Drako засунули туда спортивные детали, такие как керамические тормоза от Brembo и подвеску от Öhlins. Машина базируется на шасси Fisker Karma, но тем не менее внутри могут разместиться четыре человека вместе с багажом.

Если на что-то и можно жаловаться, то на автономность. Drako установили в GTE батарею на 90kWh и пока не сказали, на сколько ее хватит. Четырехмоторная силовая установка такой мощи - серьезное испытание для аккумулятора. Так что не стоит ожидать путешествий на огромные дистанции. Особенно если вы любите жать на газ. Но хотя бы зарядка будет быстрой с использованием 150kW зарядного устройства. 

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Одно уже понятно точно: Drako запустила GTE во всем мире. Производство вот-вот начнется, а первые машины поставят в 2020. Самое большое препятствие - эксклюзивность. Компания изготовит только 25 экземпляров, по $1.25 миллиона каждый. Tesla Roadster за $200,000 рядом с GTE кажется ширпотребом. Но в действительности это не так. Этот факт лишь доказывает, что электромобили могут бороться с лучшими из лучших.

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Электромобиль, Авто, Tesla, Tesla Roadster, Drako's GTE.
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