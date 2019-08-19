Аналог Renault Koleos: Dongfeng вывела на рынок новый кроссовер

Компания Dongfeng начала продажи недорогого кроссовера T5 и его "растянутой" версии T5L.

Передняя часть этого SUV похожа на Renault Koleos нового поколения.

Возможно, именно поэтому за новинкой уже сейчас закрепилось звание бюджетного аналога французского компакт-кросса.

Длина стандартного кроссовера Dongfeng T5 составляет 4 550 мм, ширина - 1 825 мм, высота - 1 725 мм, колесная база - 2 720 мм. Для него производитель предусмотрел сразу шесть доступных комплектаций.

Dongfeng T5L с тремя рядами кресел стал длиннее на 230 мм (до 4 780 мм). Такой удлиненный кросс доступен в четырех вариантах исполнения.

Моторная линейка переднеприводного Dongfeng T5 состоит из полуторалитрового мотора мощностью 150 лошадиных сил и 204-сильного двигателя на 1,6 литра. Первый мотор сочетается с 6МКПП или вариатором, "старший" - с семиступенчатым роботом. За новинку в китайских автосалонах придется выложить от 69 900 до 129 900 юаней.

Новый кросс, несмотря на свой бюджетный прайс, получает хороший набор опций и допоборудования.

В этот список вошли климат-контроль, виртуальная приборка с большим экраном, адаптивный круиз-контроль с системой предупреждения столкновений, современная мультимедиа с огромным вертикальным тачскрином и прочее.