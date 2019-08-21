Citroen вошёл в известную Группу B Чемпионата мира по ралли

Всего было выпущено два миллиона экземпляров этой модели, но самым уникальным была раллийная версия Citroën BX 4 TC.

В 1982 году на французском заводе начали выпуск модели Citroën BX. Хэтчбек был предназначен для молодой аудитории и стал второй моделью, созданной после слияния Citroen иPeugeot в 1979 году. Всего было выпущено два миллиона экземпляров этой модели, но самым уникальным была раллийная версия Citroën BX 4 TC.

Для этого компании пришлось выпустить ограниченную омологационную серию автомобилей Citroen BX 4TC, большая часть из которых впоследствии была выкуплена обратно французской компанией и уничтожена, сообщает Staroe Vremja.

Омологационная версия мало походила на стандартный Citroen BX. В первую очередь это было обусловлено продольной установкой силового агрегата (им стала турбо-версия двигателя Simca Type 180 от Chrysler Europe), в то время как на обычном BX он был установлен поперечно. Из-за этого конструкторам пришлось сделать переднюю часть машины значительно длиннее.

Объем двигателя составлял 2141,5 см³. Он был настроен на мощность 200 л.с. при 5250 об/мин. Citroen BX 4TC также получил уникальную гидропневматическую подвеску и 5-ступенчатую механическую коробку передач от Citroën SM.⠀

Раллийный Citroen BX 4TC не стал успешным гоночным автомобилем. Причиной этому стала не столько неудачная конструкция, сколько нелепое стечение обстоятельств. Он был выпущен как раз в то время, когда разработки в области раллийной техники скакнули вперед. Королями тогда стали Audi Quattro и Lancia, а силы пробовали даже Porsche.

Автомобиль принял участие только в трех ралли до запрета Группы B в конце 1986 года, после гибели Хенри Тойвонена на своей Lancia Delta S4 на ралли Tour de Corse. А лучшим результатом за всю его карьеру стало 6-е место на ралли Швеции.