"Зеленая" линейка: Mercedes A-Class и B-Class стали гибридами

Компания Mercedes-Benz представила плагин-гибридные модификации хетчбэка и седана A-Class и компактвэна B-Class.

Все они получили обозначение 250 e и логотип EQ Power, подчеркивающи й их принадлежность к «зеленой» линейке.

Во всех случаях силовая установка состоит из 1,33-литровой турбочетверки на 160 л.с. и 250 Нм и электромотора на 102 л.с. и 300 Нм. Совокупная отдача системы составляет 218 л.с. и 450 Нм.

Электромотор питается от батареи на 15,6 киловатт-часа. Хетчбэк A-Class способен проехать на электротяге 60-68 километров, седан – 61-69 километров, компактвэн B-Class – 56-67 километров. Максимальная скорость в режиме электромобиля ограничена отметкой в 140 км/ч. Разгон до 100 км/ч в гибридном режиме занимает 6,6, 6,7 и 6,8 секунды соответственно.

Хетчбэк и седан A 250 e уже доступны для заказа в Европе по ценам от 36 943 и 37 300 евро соответственно. B 250 e можно будет заказать через несколько недель, цены начинаются с 37 663 евро.