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Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid установил новый рекорд на бездорожье (Видео)

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid установил новый рекорд на бездорожье (Видео)
09:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Интересная запись с заездом нового гибридного внедорожника была опубликована на официальном YouTube-канале немецкой марки.

Старый Porsche Cayenne Turbo S когда-то был самым быстрым серийным внедорожником на Нюрбургринге, но потом Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio показало лучшее время - 7 минут и 51,7 секунды. Mercedes-AMG GLC 63 S удалось улучшить и этот рекорд, проехав трассу за 7 минут и 49,369 секунды. Теперь Porsche еще предстоит попытка вернуть свой титул, но новый Turbo S E-Hybridон сначала отправился в Швецию.

Пилотом 670-сильного внедорожника стал немецкий гонщик и телеведущий Тим Шрик, который проехал Кольцо Готланд за 3 минуты и 51 секунду. Поскольку трасса все еще находится в стадии строительства, флагман Porsche, был, вероятно, первым транспортным средством, когда-либо преодолевавшим трассу, а также продемонстрировал свои способности на бездорожье.

Действительно, кольцо в настоящее время имеет только 3,2-километровый асфальтированный северный участок, а оставшиеся 4,2 километра южного участка отсыпаны гравием. Чтобы продемонстрировать универсальность Cayenne Turbo S E-Hybrid независимо от рельефа местности, Porsche опубликовала видео, на котором гибридный внедорожник устанавливает необычный рекорд.

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Надо отметить, что в копилке Porsche есть несколько других рекордов, например, 911 GT2 RS в Road Atlanta, Nürburgring и в парке Bend Motorsport в Южной Австралии. Конечно, самым впечатляющим из них является рекорд, установленный 919 Hybrid Evo с почти невероятным временем круга 5минут 19,54 секунды.

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Porsche, Видео, Авто, Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid.
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