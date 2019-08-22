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Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси
Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси

Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси

Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси
02:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Компания Volocopter представила свое первое устройство — летающее такси.

Немецкий стартап Volocopter представил свою первую разработку для коммерческого использования — VoloCity. Это летающее такси, которое может перевозить двух человек с ручной кладью на расстояния до 35 км со скоростью до 110 км/час. Вместо вертолетных винтов он оснащен роторами, которые издают меньше шума.

VoloCity — это автомобиль четвертого поколения, первые три создали для испытательных и демонстрационных целей, они совершили более тысячи полетов. В компании рассказали, что при проектировке они руководствовались стандартами, установленными Европейским агентством по авиационной безопасности.

Первый прототип устройства провалил испытания, поэтому в механизм VoloCity добавили дополнительную штангу для обеспечения большей устойчивости во время полета.

Теперь Voloctoper займется развитием инфраструктуры и экосистемы, которые включают в себя создание портов для взлета и посадки, а также управление воздушным движением в городах. Как сообщили в компании, она уже встречалась с глобальными операторами, например, Франкфуртским аэропортом.

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Volocopter сообщает, что планирует провести первый полет в Сингапуре в конце года. Там компания покажет "все возможности нового устройства".

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Летающий автомобиль, Автомобиль будущего, Volocopter, VoloCity, Пассажирский дрон.
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