С экранами вместо окон: электробус от Sony и Yamaha

Sony и Yamaha Motor представили беспилотный городской электробус, в котором вместо окон установлены мониторы.

На них будут транслироваться развлекательный контент, видео с внешних камер и реклама. Об этом пишет New Atlas.

Электробус получил название SC-1 — его разработкой компании занимаются с 2016 года. При движении алгоритм будет анализировать данные с камер, ультразвуковых датчиков и лидаров.

В электробусе нет окон — вместо этого в салоне установлены шесть 4K-мониторов, на которых в реальном времени будут транслироваться изображение с внешних камер, развлекательный контент и рекламные ролики.

SC-1 появится на улицах в нескольких городах Японии в 2020 году, однако в первое время электробус будет работать в тестовом режиме. Дата начала свободной продажи SC-1 не раскрывается.