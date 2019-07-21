Sony запатентовала складной смартфон с датчиками температуры, давления и ускорения

Новости технологии: Sony работает над складным смартфоном с датчиками температуры, давления и ускорения

Похоже, компания Sony решила последовать течению моды и тоже выпустить складной смартфон. Правда, до выхода готового устройства еще рано: пока компания только подала патент.

Заявка во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности была подана 4 марта этого года, а в конце июня патент опубликовали.

В документах описывается "складное устройство с сенсорами в дисплее". По сути, это гибкий дисплей с тремя основными датчиками прямо в экране: датчик температуры, давления и ускорения. Они помогут выяснить, в каком положении пользователь держит смартфон, чтобы обеспечить наилучшую отзывчивость интерфейса.

Производитель отмечает, что также сюда можно добавить и другие датчики: например, фотосенсор и датчик сопротивления.

На изображениях показан смартфон с двумя такими дисплеями спереди и сзади. Но экран со встроенными датчиками также можно использовать для обычного смартфона.

Пока это всего лишь патент, и неизвестно, воплотит ли Sony свои идеи в жизнь и рискнет ли составить конкуренцию Samsung и Huawei.