Самый молодой член семейства Mercedes-Benz станет электрическим

Легкий коммерческий фургон Citan представляет собой модернизированную версию Renault Kangoo.

В ближайшее время начнется разработка нового поколения Citan в рамках сотрудничества с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, который поделится своей платформой с новыми Kangoo и Dokker, и, что довольно логично, с Daimler.

Точные сроки запуска Citan второго поколения пока не называются, но, по мнению экспертов, это произойдет приблизительно через пару лет, и тогда же новинка получит полностью электрическую версию.

"Новый Citan подвергнется всесторонней переработке и, на первый взгляд, будет узнаваем как Mercedes-Benz. Мы обеспечим отличительную идентичность бренду в преемнике нашего маленького фургона", — заявил глава подразделения Mercedes-Benz Vans Маркус Брайтшвердт.

В Германии стоимость актуальной модели Mercedes-Benz Citan стартует с отметки в 14 990 евро с той же линейкой моторов, что и Kangoo.