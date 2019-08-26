Нестандартно: представлено мотоцикл с мотором для больших авто

Мотоцикл будет производиться серийно, но, к сожалению, пока его можно купить лишь в Австралии.

Применение столь мощных агрегатов как V8 для мотоциклов мягко говоря нестандартно. Данный вид силовых установок применяется в больших и тяжелых авто.

Австралийский конструктор Пол Мэлони показал спортивный байк PGMV8. В качестве силовой установки применяется 1996-кубовый двигатель из двух моторов Yamaha YZF-R1. Итоговая мощность мотоцикла составляет 334 л.с. и 214 Нм крутящего момента.

Для снижения веса байка, его рама была исполнена из хромомолибдена. Благодаря использованию композитных материалов, массу PGMV8 удалось уменьшить до 241,7 кг. Новинка оснащена титановой выхлопной системой Akrapovic, регулируемой подвеской Ohlins, а в качестве тормозной системы на мотоцикл установили тормоза от Brembo.

Увы на данный момент, PGMV8 доступен в продаже только на территории Австралии, модель стоит 180 000 австралийских долларов.