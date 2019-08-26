Fiat намерен электрифицировать Panda следующего поколения

Fiat уже объявил, что полностью электрическая версия модели 500 следующего поколения поступит в производство в Италии во втором квартале 2020 года.

Согласно отчету, представленному ранее, ожидается, что совершенно новая Panda дебютирует в 2021 году, а Panda EV появится через 2 года после начала продаж обычной версии.

Подобно концептуальному автомобилю Centoventi, представленному Fiat на автосалоне в Женеве в 2019 году, электрический ситикар будет иметь модульные дополнительные аккумуляторные блоки, что позволит сохранить низкую цену на автомобиль.

Задумка заключается в том, чтобы позволить покупателям добавить до трех дополнительных элементов батареи после покупки транспортного средства, чтобы увеличить запас хода.

Говорят, что при максимальном количестве батарейных блоков, которых в концепте может быть установлено до 5, Centoventi может проехать до 500 км, тогда как минимальный запас хода составляет 100 км с одним модулем.

Panda следующего поколения также получит некоторые дизайнерские решения прототипа Centoventi, рассказал генеральный директор Оливье Франсуа.

Марка планирует сократить свой модельный ряд до нескольких моделей и прекратить выпуск больших, премиальных или спортивных автомобилей, поскольку она будет ориентирована на городскую мобильность и семейный транспорт.

В первой половине этого года Fiat продал 105 534 экземпляров Panda, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи Fiat 500 снизились на 9% до 100 150 единиц.