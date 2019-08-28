Электрокар Porsche установил невероятный рекорд скорости (Видео)

Теперь еще амбициозной новинке удалось установить новый мировой рекорд по скорости прохождения Нюрбургринга –одной из самых сложных гоночных трасс.
Новинка побила свой же результат, продемонстрированный в ходе предыдущих заездов, сообщает The Verge.
Детали рекорда. 20,76 километра автомобиль преодолел всего за 7 минут и 42 секунды – это лучшее пока время, которое когда-либо показывал четырехдверный автомобиль. Номинально же самым быстрым электромобилем Северной петли считается болид Volkswagen ID.R, который сумел пройти дистанцию за 6 минут и 0,53 секунды.
На финальной прямой Taycan разогнался до скорости в 259 км/ч, что полностью соответствует паспортным характеристикам электрокара. На преодоление всей трассы у модели ушло 7 минут и 42 секунды.
Дата презентации и цена. Ориентировочная стоимость Porsche Taycan составит 90 000 долларов, хотя автомобиль еще не поступил в продажу, на него уже оформили около 30 тысяч предварительных заказов. Презентация первой серийной электрической модели именитого производителя состоится 4 сентября.