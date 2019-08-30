Самый эффективный электромобиль в мире: разработка Aptera

Стартап Aptera разрабатывает электромобиль, способный проехать 1600 км без подзарядки.

Стартап Aptera приступил к разработке электроавтомобиля, способного преодолеть 1,6 тыс. км без подзарядки. В аппарате будет установлена батарея емкостью 100 кВт-ч, рассказал основатель компании Крис Энтони в интервью IEEE Spectrum.

Автомобиль будет выпущен в двух модификациях — легкой (с батарей емкостью 40 кВт-ч) и максимальной ( с батареей на 100 кВт-ч). В первом случае электромобиль сможет преодолеть 644 км без подзарядки, во втором — 1,6 тыс. км.

Расход электричества в переводе в топливо при этом составит 0,7 л/100 км, утверждают в компании. Для сравнения, электромобиль Nissan Leaf с батареей емкостью 40 кВт-ч способен преодолеть лишь 270 км без подзарядки.

Сейчас компания пытается привлечь $2,5 млн на серийное производство электромобилей — планируется, что первая машина будет готова к 2020 году, а 11 тыс. автомобилей — к 2022 году.

Представлен трёхколёсный американский электрокар Aptera с запасом хода в 1609 километров и тремя 68-сильными электромоторами. Сейчас создатели ищут инвесторов, чтобы до конца года построить три прототипа моделиhttps://t.co/n4RsDvmV0r pic.twitter.com/QcBYxA3V4o — Авто.ру (@autoru) August 29, 2019

Aptera уже сталкивалась с трудностями в привлечении средств — ранее компания вынуждена была закрыть производство Aptera 2E, продав первые 2 тыс. электромобилей и получив 60 тыс. заявок на покупку. Причиной стало то, что руководство компании не смогло привлечь несколько миллионов долларов на серийное производство.

Планируется, что новый электромобиль будет продаваться по цене от $34 тыс. до $59 тыс. в зависимости от комплектации.