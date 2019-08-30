BMW с гибридным плагином: в Европе запускается авто с технологией eDrive

Новая гибридная версия X5 для XDrive45e с подключаемым модулем, в которой используется технология eDrive четвертого поколения.

В основе X5 лежит 3,0-литровый рядный двигатель мощностью 282 л.с., который в модификации xDrive45e сочетается с электромотором мощностью 110 л.с. Совокупная отдача такой силовой установки составляет 388 л.с. мощности и 600 Нм крутящего момента.

Мощность подается на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, а порт зарядки расположен на левом переднем крыле. Кроме этого, и некоторых значков, ничто не отличает X5 xDrive45e от его родных "братьев и сестер".

BMW заявляет о том, что разгон такой версии кроссовера до 100 км/ч занимает всегоа 5,6 секунды, а максимальная скорость составляет 235 км/ч. Используйте специальный режим EV, и немецкий внедорожник преодолеет 67–87 км исключительно на электротяге, его максимальная скорость

В новинке используется литий-ионнный аккумулятор объемом 24 кВт и последнее поколение силовой электроники для более интеллектуального управления энергопотреблением и повышения эффективности. Багажный отсек меньше по сравнению с традиционными моделями X5 на 150 литров, но все равно имеет объем 500 литров, при этом все сиденья находятся в вертикальном положении.

В стандартной комплектации гибрид X5 оснащен пневматической подвеской и амортизаторами с электронным управлением, а в качестве опции предлагается с полным приводом.

Он также имеет акустическую защиту пешеходов - кроссовер воспроизводит звук, чтобы предупредить находящихся рядом пешеходов о своем присутствии, когда он работает бесшумно на одной электрической энергии.